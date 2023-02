“Quedamos plop”: Daniel Alcaino explica baja del Festival de Viña y reclama contra organización

El actor Daniel Alcaino rompió el silencio respecto a su salida del Festival de Viña del Mar 2023, a una semana de realizarse la edición número 62 del certamen viñamarino, confesando que la única razón fue porque desde la organización no habrían respetado “su única condición”.

“Lamentable tener que hacer este despacho para informar esto, pero siempre uno es el que tiene que dar la cara”, indicó en el matinal Mucho Gusto.

“Tenían que contratar dos delanteros y contratan a dos arqueros... Decidimos no ir, porque no se respetó la única y gran condición. Teníamos ganas de ir, pero preferimos dar un paso al costado”.

Esto, porque tras pedir que les cambiaran el día, finalmente la organización le explicó que fue imposible modificar la fecha, por lo tanto tenía que presentarse el lunes 20 de febrero, junto a las dos cantantes adolescentes Emilia y Tiny Stoessel.

“No estamos en el día que nosotros pedimos y no están en las condiciones. A nosotros nos contrataron primero y no calzamos en ese público. Nos enteramos por la prensa que nuestras condiciones no fueron respetadas”, fueron parte de sus palabras.

Ante esto, el día lunes 20 de febrero debería debutar la argentina Laila Roth y la última noche quedaría sin humorista, por lo tanto la organización no negociará con ningún comediante a días de llevarse a cabo la edición número 62.

Cuando explotó la bomba

Fue el domingo que se conocieron antecedentes respecto de la eventual renuncia del actor Daniel Alcaíno a presentar su show de Yerko Puchento en el próximo Festival de Viña del Mar.

La información la entregó esta jornada elfiltrador.com, que aseguró que la inesperada bajada del comediante habría provocado “una disputa de proporciones en la interna del Festival”, debido a que la organización del evento -en un principio- habría accedido a la petición del artista de cambiar su presentación del lunes 20, donde debería compartir escenario con las cantantes juveniles Tini Stoessel y Emilia Mernes, al martes 21 de febrero, con el mexicano Alejandro Fernández y Los Jaivas como compañeros de jornada.

Un cambio que llegó luego de las declaraciones que el actor entregó a fines de semana en el matinal “Mucho Gusto”, donde dejó entrever que preferiría presentarse con un público más cercano a su generación, que pueda entender su humor, y no uno de corte juvenil, que estará el lunes 20, y que será similar al que encontró en su más reciente presentación de Puente Alto, donde debió retirarse abruptamente debido a las pifias masivas que recibió de parte de los jóvenes que esperaban el show del trapero Chris MJ.