Están todas complicadas: Revelan que dos nuevas famosas se habrían bajado de la Gala de Viña por culpa de la temática

Falta semanas para la Gala de Viña del Mar 2023, pero ya se dio a conocer que será con temática ecologíca y de reciclaje, es decir, los invitados deben usar un vestuario amigable con el medio ambiente y que puedan reutilizar. Lo cual ha complicado a varias famosas, como Coté López, quien ya aseguró en sus redes sociales que no quiere ir para no hacerse problema. El tema es que al parecer no sería la única según consigna el portal MiraloqueHizo.

“Me acabo de enterar por el diario que es con vestido reciclado y no sé qué... Aunque estoy híper a favor de reciclado y cuidar el mundo, la verdad siento que es para que no se vea feo hacer la gala (por las lucas)”, dijo Coté López. Ahora, en LUN revelaron que Marité Matus y Gissella Gallardo también fueron invitadas y habrían decidido no asistir por los mismos motivos..

En el medio mencionado, Coté López volvió a hablar de la Gala y expresó que “hablé con la chica de la gala que me explicó que en el fondo le dieron una vuelta a la gala para que sea más austera y que podría ser un vestido que yo haya usado o uno de mi mamá, usar algún accesorio reciclado y con sentido. Ahí lo encontré más razonable, porque si me lo dicen con tres meses de antelación busco una persona y me hago un vestido con tapitas, pero si me lo dice en menos de un mes prefería no estresarme y no ir, que fue lo que pensé”.

Por ahora estamos a la espera de lo que digan las famosas que según Lun estarían bajándose en masa de la nueva gala que promete ser muy distinta y mucho más austera que sus versiones anteriores.