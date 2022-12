“Van a seguir cagándola”: Daniel Valenzuela se descarga contra ejecutivos de TV+

Un descargo directo contra los ejecutivos del canal TV+ realizó el panelista de “Más Vivi que nunca”, Daniel Valenzuela, tras el abrupto final que tuvo el programa de Vivi Kreutzberger, corriendo la misma suerte que “Me Late” y “Me Late Prime”. Todo, “para proteger dos proyectos caprichosos”, reclamó en un live que realizó en su Instagram junto a Daniela Nicolás.

“En lo personal Dani, te lo adelanto ya no tengo pelos en la lengua, he sido toda mi vida políticamente correcto. Me aburrí de eso”, advirtió el exanimador de “Extra Jóvenes” antes de dar su sincera opinión.

[ Paul Vásquez sorprende y anuncia que entra a estudiar carrera del área salud en marzo ]

“¿Querís cagar el canal?, ¡hagámoslo!”

“Duele el término y no lo entiendo. Esto tiene su génesis desde Me late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, programas absurdos...que si uno tiene dos dedos de frente dice ¡cómo... y lo hicieron!. ¿Querís cagar el canal?, ¡hagámoslo para cagar el canal!”, comenzó, cumpliendo con su palabra.

“Claramente, los resultados no le han avalado la decisión en estos días y las consecuencias las estamos pagando nosotros (...) para proteger estos dos proyectos caprichosos”, continuó.

Esto, en relación a los programas “Sígueme y te sigo” y “Tal Cual” que han significado un gran desembolso de dinero, debido a millonarios sueldos para sus rostros. Sin embargo, aún no se consolidan en rating.

“Si tú estás protegiendo estos dos caprichos, que te tienen la cagá en el canal, obviamente los trasquilados vamos a ser nosotros.

Acto seguido, el locutor radial se lanzó contra los responsables. “Sigan con su capricho, van a seguir cagándola. No lo entienden, no lo ven, no lo vieron y siguen...”.

Además, señaló que “los términos no son los mejores, tampoco y hay que decirlo abiertamente. Nosotros teníamos preparado el verano”, reclamó tras el fin del programa el próximo viernes 30, tras un año y 7 meses, luego de su estreno en julio de 2021.

Daniela Nicolás también lamentó la medida porque “los números nos avalaban completamente”.