“Estuve 32 años sin verlo”: Marisela Santibáñez contó que tiene una relación con su pololo de los 13 años, su primer amor

Marisela Santibáñez y María Elena Dressel estuvieron como invitada en el nuevo episodio de el podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, “Hoy es Hoy”, en donde conversaron sobre su vida personal.

Al comienzo de la divertida conversación, las conductoras le consultaron a sus entrevistadas sobre sus romances, a lo que la diputada impactó con su confesión.

“Yo voy a cumplir cuatro años en febrero. Cuatro años es lo que más he durado en mi vida. Estoy contenta, fue mi primer pololo. El Álvaro fue mi pololo en el barrio, cuando yo tenía 13 años. Mi primer beso con lengua fue con Álvaro Ahumada. Fue una vez y no me dio bola más porque yo le dije que estaba en primero medio y yo estaba en séptimo básico y como le mentí me dijo ‘mujeres mentirosas’”, contó de entrada.

Posteriormente, comentó que pasaron más de 30 años para este reencuentro. “Estuve 32 años sin verlo y volvimos a pololear y llevamos 4 años, así que todas las expololas, cuello. Hay una que me odia, que me escribía tonteras”, confesó.

Sin embargo, mantener la relación es algo nuevo para la parlamentaria, puesto que como comentó nunca había estado tanto tiempo con la misma persona.

“Yo sabía que el Álvaro era el amor de mi vida, siempre lo supe. Imagínate esto, yo me lo pillaba en una fiesta y yo llegaba con un pololo y terminaba con ese pololo para agarrarme a besos al Álvaro”, afirmó.