Julio César Rodríguez explicó por qué no participa en la Teletón y sacó aplausos

El animador del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, Julio César Rodríguez, entregó su argumento de por qué motivo prefiere no participar en Teletón, explicando que la rehabilitación no debería ser responsabilidad de privados. Palabras que sacaron aplausos, tras dar sus razones en su programa de Youtube “La Junta”.

Fue durante el último episodio del espacio de músicos urbanos, que el periodista de “Pero con respeto”, fue consultado por su colega de CHV, Diego González, el motivo de su ausencia en las 27 horas de amor que lidera Mario Kreutzberger.

“¿Sabes por qué no fui? Todavía creo que para que un niño se levante y camine, no debe depender de una donación, una mayonesa, de un pollo. Me mantengo firme ahí, ¿o no?”, señaló sorprendiendo con sus dichos y recibiendo el apoyo de la producción.

El momento fue replicado por un tiktokero, que compartió en su red social el “motivo por qué JC no fue a la Teletón.

“Pregúntele a él”

Esta consulta, incluso fue realizada tiempo atrás por Don Francisco en “Contigo en la mañana”, poniendo en aprietos a Monserrat Álvarez tras realizar una particular pregunta.

Todo comenzó cuando Mario Kreutzberger se acercó a la conductora del espacio para interrogarla sobre su compañero de estudio.

“Oiga Monse. Una pregunta: ¿Julio César va a ir este año?”, preguntó discretamente el animador de Canal 13.

“Ah no sé. Pregúntele a él”, respondió después de unos segundos, causando las risas de los invitados tales como Daniel Fuenzalida, Martín Cárcamo, Eduardo Fuentes, Karen Doggenweiler, Antonio Vodanovic y la modelo Daniela Nicolás.

“¿Qué tengo que ver yo con sus decisiones personales? Soy casi su esposa en la práctica”, exclamó la periodista.

Finalmente, Monserrat Álvarez explicó que “soy su señora televisiva, pero no manejo tantas cosas”.

44 mil millones

Finalmente fueron casi 44 mil millones de pesos el monto total de lo recaudado durante la campaña Teletón 2022, fiesta solidaria que se realizó el 4 y 5 de noviembre en la tradicional transmisión televisiva de 27 horas.

La cifra fue casi siete mil millones de pesos más que lo contabilizado hasta la noche de cierre en el Estadio Nacional, cuando se informó que habían superado la meta, recaudando $37.237.475.067, monto que ya superaba en cerca de dos mil millones las expectativas.

El último cómputo fue finalmente de $43.959.783.308, según informó la Fundación Teletón y Banco de Chile.