“¡Hasta aquí no más llegamos!”: Imitador de Juan Gabriel se enojó con periodista mientras era desalojado

Este viernes por la mañana, en el matinal de Chilevisión se podían ver refrigeradores, sillones y camas en una calle de Pudahuel. La misma donde vive Antonio de Marco, más conocido por ser el imitador de Juan Gabriel que participó en Yo Soy.

El tema era que lo estaban desalojando y Contigo en la Mañana fue para informar del triste asunto.

La conductora del programa, Monserrat Álvarez, le consultó al artista cuál era la razón del desalojo. Según Antonio, le llegó un papel a la casa avisando que tendría que abandonar la casa.

“Me puse en contacto con amigos abogados y me dijeron que me quedara tranquilo porque ellos iban a apelar, pero no funcionó” , dijo a las cámaras, tal como consignó el sito Página 7.

Ádemás, Antonio aseguró que “el arrendatario nunca me dijo nada y después le empecé a exigir que teníamos que hacer un contrato de arriendo, porque solo le pagaba todos los meses. Nos dimos cuenta cuando llegó una notificación que la casa fue rematada”.

Tras revelar que pagaba sin contrato por vivir ahí, el imitador contó que la persona que se adjudicó la casa le había prometido que iba a seguir arrendándole el inmueble: “Nos hizo pagar tres meses de garantía, en agosto firmamos contrato”.

Continuó su relato diciendo que: “Me fui a trabajar al sur y después al norte. Cuando llegué a Santiago, él me llama y me dice que presentó los papeles de desalojo”. Desde el estudio le consultaron por qué no había hecho abandono de la casa y el contestó “empecé a buscar arriendo, quería en este barrio y fue imposible”.

“Hasta aquí no más llegamos”

“Es primera vez que me pasa algo así, no me quiero quedar y hacerme el desentendido. Lo más importante en este minuto es que necesito ayuda. No puedo molestar a todos mis parientes, tengo una tía donde puedo dejar las cosas”, aseguró.

Pero cuando la notera del matinal enviada al lugar le preguntó nuevamente si no había buscado otra casa cuando había recibido el aviso, Antonio de Marco se enojó y le respondió: “Ya te dije, ya te dije, hasta aquí no más llegamos, muchas gracias”.

Pese a su negativa de responder, unos minutos más tardes continuó la entrevista y pidió que “necesito urgente alguien que me pueda arrendar algo rápido, tengo dos ancianos, mi mamá que tiene alzhéimer y mi suegra que tiene diabetes”.

Agregó que el aviso le llegó hace dos noches. “El que se adjudicó la casa me dijo que podía sacar las cosas hasta las seis de la tarde (hora que tenía contratado un camión), después me mandó a la cresta y me sacaron las cosas ahora en la mañana”, finalizó.