Cristián de la Fuente y Angélica Castro se unen nuevamente para felicitar a Laura tras participar en evento deportivo

Han pasado un par de meses desde que Cristián de la Fuente y Angélica Castro terminaron su relación de parejas tras filtrarse un video del actor siendo infiel. Sin embargo, hay alguien que siempre los unirá: su hija, Laura de la Fuente.

Por esta razón, los padres de la joven decidieron felicitar y mostrar su orgullo luego de haber corrido 10 kilómetros en la maratón de Viña del Mar.

Cabe recordar que Laura y su padre vivieron un fuerte episodio durante principios de este año, en donde fueron víctimas de una encerrona que terminó con la retoña del actor siendo operada de urgencia tras recibir un balazo en su pierna.

“10 de marzo de 2022, Lau nos dijo en la Clínica Alemana: ¿creen que voy a volver a caminar?. 20 de Noviembre 2022 Lau corre sus primeros 10k en la maratón de Viña Del Mar en menos de 1 hora”, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram.

“Eso es una muestra de que en la vida todo se puede. Que no hay obstáculo que no se pueda vencer. Muchas veces me esperaste en la meta y nos sacamos esta foto pero tú mordías mi medalla. Hoy tengo honor de ser yo quien celebre este triunfo”, aseguró.

Asimismo, Cristián expresó que este es “un triunfo muy importante. Porque no es lo mismo correr 10K cuando nunca has corrido, a correrlos después de 8 meses de haber recibido un balazo en ambas piernas. Eres un ejemplo de fuerza de voluntad y de esfuerzo. No sabes lo orgulloso que estoy de ti. Eres una campeona. ‘El dolor es temporal, la gloria es para siempre’”.

Una madre orgullosa

Por su parte, Angélica Castro también mostró su felicidad en la plataforma web, en donde se mostró dichosa por el triunfo en el evento deportivo. “Hoy me duermo con el corazón a punto de explotar del orgullo, la admiración y el amor”, comenzaba su mensaje.

“Lau eres una campeona. Resultado de tu perseverancia, fuerza, disciplina y ganas, hoy corriste 10K en la maratón de Viña del Mar, en un tiempo sorprendente. Fuente de inspiración”, concluyó la madre de Laura.