Daniela Aránguiz responde a supuesto regalo de Jorge Valdivia y aniquila esperanzas

Lo que parecían ser banderas de paz y aires de reconciliación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, tras recibir un romántico regalo de flores con mensajes de amor, al parecer, solo quedó en una ilusión puesto que la exMekano subió dos video en su cuenta de Instagram donde dejó en claro que la persona que “la extraña” y “considera”, puede meterse la consideración “en el cul...”, dijo sin pelos en la lengua.

“Si tú sientes mi falta, si tienes ganas de mandarme mensajes si me extrañas, tienes que hacer lo mismo que hacías con tu consideración, metértela en el cu…”, comentó en la primera historia, en lo que sería en respuesta al supuesto regalo que le habría dado su exmarido, consistente en un gran ramo de rosas rojas y un enamorado mensaje.

“Decidí amarte para siempre aunque ya no estemos juntos. Si tu felicidad es no estar más juntos lo aceptaré, aunque me queme por dentro. Te amo y nada más”, se leía en la tarjeta.

En un comienzo, cuando Aránguiz dio a conocer la emotiva sorpresa comentó que “Despertar así. Gracias (...) me encanta”, abriendo la puerta a los rumores respecto de una posible reconciliación con Valdivia.

“Se está comiendo lo mío”

Sin embargo, en la siguiente historia Daniela confirmó que está de lo más bien soltera.

“Yo soy soltera, por si alguien piensa que se está comiendo lo mío”, agregó en el otro registro, cerrando completamente las esperanzas de volver.

En las últimas semanas, Aránguiz y Valdivia se han prodigado variados gestos en sus redes sociales, en los cuales han dejado en evidencia que más allá de su crisis matrimonial, lo que más sienten ambos es amor por el otro, y que va más allá a sus recientes apariciones públicas con otras personas.

Ya en el cumpleaños del retirado futbolista, se conoció que el deportista festejó una íntima cena junto a sus hijos y Aránguiz; quien a su vez descartó una invitación de su amiga, Adriana Barrientos, para irse de carrete en la noche de Halloween.