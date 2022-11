Anita Alvarado le respondió a Sergio Rojas: “Él creía que yo estaba pidiendo limosna, no”

La reconocida figura de la farándula Anita Alvarado se refirió a los dichos de Sergio Rojas en un live de Instagram, de acuerdo a lo informado por Página 7. Ella se encontraba promocionando una rifa de una parcela con vista al Volcán Villarrica, y aprovechó la ocasión para responderle al expanelista de “Me Late”.

Esto en referencia a la historia que Anita contó en “Buenas Noches a Todos” sobre cómo llegó a vender frutos secos. Ella mencionó que el papá de su hijo más chico, les dejó sin nada, sin luz, agua, ni auto para llevar a sus hijos al colegio. “Yo lloraba, porque ese hombre fue tan cruel, tan absolutamente cruel (...) la gente me compraba por lástima, pero le doy gracias a Dios por cómo he sido bendecida”, contó.

En el live se refirió a la situación debido a un comentario de desconfianza que surgió en la rifa, ya que la gente está tan mala que buscan hacerle mal al otro. “Hay mucha gente que me puede decir, ‘pero cómo te ha ido tan mal’. Son cosas que me tienen que pasar, para arriba o para abajo, porque es enseñanza para mí”, dijo.

“El otro día, no hace mucho, estuve en un programa y uno de los sin trabajo que quedó, me refiero a Sergio Rojas, perdón que lo pronuncie, acá en esta conversación, decía ‘bueno, pero tiene hijos en el extranjero, que la alimenten, que le manden dinero’. No estaba diciendo que estaba necesitada, eso habla mal de un periodista, porque estás escuchando, ¿y no entiendes? Estaba contando mi experiencia pasada, no lo que me estaba pasando actualmente”, contó Anita.

“Conté lo que me había pasado y el hombre que fue tremendamente cruel (padre de su hijo). Yo soy muy llorona, porque nací así, sensible, y no hay forma de cambiarlo (...) Este tipo va y dice ‘ya, es lo que hacen todas las dueñas de casa’. Él creía que yo estaba pidiendo limosna o le estaba pidiendo ayuda a la gente, no. Pero ahora sí puedo ayudar a la gente. De hecho, dije que tengo 120 carros para facilitar a la municipalidades, nosotros le mandamos productos y le damos trabajo, las municipalidades tienen que llamar y listo”, concluyó.