“Tendrán que comerse las palabras”: Sergio Rojas arremete contra nuevos “Me Late”

Sergio Rojas y nuevo "Me Late"

El periodista Sergio Rojas hizo un alto a sus labores de aseo en edificios y lavado de alfombras, en la empresa que tiene junto a su compadre Edmundo Varas, para dar su opinión respecto a los nuevos integrantes que hablarán de farándula en el canal TVmás, en reemplazo del programa “Me Late”, del cual él era uno de los panelistas más odiados por los famosos, pero más querido por el público, debido a sus deslenguados e hilarantes comentarios.

Fue ayer que se dio a conocer que los reemplazantes del grupo, liderado por Daniel Fuenzalida -a quienes le dieron la PLR sin previo aviso, tras ocho años en pantalla- serán Andrés Baile, Titi García-Huidobro y Nataly Chilet, bajo la conducción de Francisco Kaminski. Y fue justamente, de estos dos famosillos de quien Rojas tuvo una crítica opinión y la compartió con Publimetro.

Si bien, dijo no tener ninguna mala onda y les deseó el mejor de los éxitos, reconoció que le llamó profundamente la atención que fueran elegidos, debido a la visión que tenían sobre la farándula.

“Nataly Chilet odiaba la farándula, entonces raro que esté ahí. Kaminski ha tenido problemas personales, que nunca le han gustado que se traten también en la farándula. Entonces, claro, es complicado que algunos rostros de los que van a ser parte, hayan renegado un poco de este género. Entonces, ahora van a tener que comerse todas las palabras que dijeron”, señaló enfático.

Además, debido a la situación personal que enfrentaron como equipo, señaló su parecer respecto a la jefatura que espera al nuevo grupo en TV+.

“Igual es bueno que exista pega para todos, pues en el fondo ellos no tienen ninguna responsabilidad. A ellos le ofrecen trabajo y obviamente tienen que aceptarlo. Pero bueno, ojalá que se porten de forma correcta con ellos, como en realidad deberían comportarse con todo el mundo”, sentenció el periodista y enemigo acérrimo de Raquel Argandoña, quien el domingo sorprenderá con nuevas copuchas en su live “Qué te lo digo”.

Lo que viene

Los panelistas que acompañarán a Kaminiski serán Andrés Baile, Nataly Chilet y Titi García-Huidobro.

Para el horario prime, el canal está diseñando un late, que sería conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela. Este último, se confirmaría, si es que no fructifica un proyecto en CHV, donde estaría siendo evaluado para formar parte del jurado en un programa de concursos.

Sergio Rojas dijo en su live que Viñuela “sería parte del nuevo programa de Julio César en Chilevisión, donde sería jurado”, en alusión a “Los 8 escalones del millón”, lo que se definiría esta semana.

El mismo periodista precisó que “él habría puesto algunas cláusulas para llegar a TV+”, las que consisten en “no hacer un programa llamado Me Late, no hacer un programa de farándula ni en el horario de Me Late tarde y que pueda continuar haciendo el live con la Nené”.