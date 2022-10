“Esa pega ya la hice, chao”: La respuesta de Sole Onetto a Juan Manuel Astorga en Mega

Un divertido momento protagonizaron los conductores de Meganoticias Prime Soledad Onetto y Juan Manuel Astorga, quienes se despeinaron al cierre del noticiero de Mega, tras bromear con la animación del Festival de Viña del Mar y rieron a carcajadas, según consignó Página7.

Todo surgió cuando Astorga invitó a los televidentes a continuar viendo Mega y presentó la teleserie nocturna, Hijos del Desierto. Pero, lo llamativo fue el tono de voz que usó, el cual recordó al icónico animador Antonio Vodanovic.

“Estamos para Viña. ¡Ay! Pero tú ya estuviste en Viña”, comentó Astorga, lo que motivó la inmediata y divertida respuesta de su compañera.

[ El sobrecogedor momento en que María Jimena Pereyra revela difícil momento a Evelyn Matthei en “Juego Textual” ]

“Yo ya estuve en Viña. Esa pega yo ya la hice, y excelentemente bien. Chao”, cerró entre risas la periodista.

La situación causó una carcajada de su compañero, quien decidió concluir el noticiero con una invitación a su programa radial, dando por terminado el cómico momento entre los conductores.

Viña sin Gala

Una noticia que no gustará a los diseñadores que cada año se lucían con sus creaciones en la Gala del Festival de Viña, la cual no se realizaría este 2023. Eso al menos aseguraron en el programa “Zona de Estrellas”.

Tal como consignó el medio MiraLoqueHizo, mientras hablaban del evento que muchos esperaban que volviera el próximo verano.

[ “Me dicen que no va”: Aseguran que Gala del Festival de Viña 2023 no se realizará ]

“Estoy hablando con un concejal de Viña y me dice que en el concejo del 5 de octubre acordaron que no hay Gala”, dijeron en el espacio de farándula.

“Sandro Puebla, concejal que pertenece a la comisión del Festival de Viña, me dice que el 5 de octubre tuvieron una reunión para afinar avances del Festival y uno de los puntos fue la Gala, y me dice que no va a haber Gala”, aseguró la comunicadora.

De todas maneras, eso no eliminaría la posibilidad de contar con algún programa especial relacionado a la moda y animado por Tonka Tomicic, porque “esto se vende como una noche más de Festival”, precisó la periodista.