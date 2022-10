“Yo te quiero decir que nuestra amistad...”: El fuerte reclamo de José Antonio Neme a Diana Bolocco

El matrimonio de Cecilia Bolocco junto al empresario Pepo Daire ha sido el tema del mundo de la farándula durante esta jornada, puesto que tras varios años de relación la exMiss Universo dio el “acepto” en un íntima ceremonia durante este día sábado.

Al evento asistieron varios personas de su círculo más cercano, entre ellos, su hermana, Diana Bolocco y su familia.

Bajo este contexto, es donde José Antonio Neme decidió utilizar unos segundos en la pantalla de Mega para mandarle un mensaje a su amiga por no invitarlo al evento.

“No puedo dejar de mencionarla, porque la Diana estaba con un escote que le llegaba hasta el ombligo.. y es mala”, bromeó al inicio.

“Mira Diana Bolocco, si tú me estás mirando, yo te quiero decir que nuestra amistad ha entrado en una etapa, porque Gonzalo me contó que se habían casado (no ella)”, reclamó.

“Habla muy bien de ella, de la buena hermana po’ José”, aseguró Karen Doggenweiler, defendiendo a la animadora.

Sin embargo, Neme no estuvo conforme y siguió con sus palabras: “Yo esperé que la Diana me dijera. Por último que me participara, que me dijera ‘vente después de la comida’, por último Dianita, tipo 3 de la mañana o algo”, sentenció entre risas.