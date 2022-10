“Era como si no fuera mi hijo”: Kurt Carrera reveló duro momento tras ser demandado

El comediante Kurt Carrera reveló en el programa “Podemos Hablar”, el duro momento que le tocó enfrentar como padre tras ser demandado por su hijo Felipe, quien lo llevó a tribunales y lo acusó de ser un papá ausente, contó en el capítulo que saldrá emitido esta noche bajo la animación de Jean Philippe Cretton.

“Yo jamás pensé que mi hijo, mi primer hijo, me iba a demandar por pensión alimenticia. Uno cree que nunca te va a pasar y lo escuchas de otras personas y para mí fue muy duro”, comentó.

“Yo estuve presente de cuando era chico, pero al final estuve ausente. Yo viajaba todos los años a Arica. Traté de no faltarle, pero después uno hace un mea culpa y sí, le falté mucho”, reconoció el excompañero del Profesor Salomón.

Según contó, fue cuando su primogénito se vino a vivir con él a Santiago para estudiar, pero por temas logísticos arrendó pieza en una pensión para estar más cerca de la universidad. Ahí comenzó la debacle.

“Cometí el error de soltarlo y que viviera su vida. Yo con mis eventos y de repente me llega a la casa esta notificación y quedé congelado. No me imaginé el cuento”, señaló.

“Tuvimos que ir, él fue con su abogado, yo con mi mujer y fue duro, era como si no fuera mi hijo, era otra persona. Dos años sin verlo, sin saber de él, el juicio al final lo gané yo porque tengo dos hijos más, se dieron cuenta de lo que él pedía era demasiado. Yo jamás dejé de ayudarlo como me corresponde. Yo le echo un poco la culpa a sus juntas, fueron dos años durísimos, si no fuera por mis otros dos hijos no se cómo podría haber seguido avanzando”.

La reconciliación

“Una vez medité, contacté con el universo y al terminar esta meditación sonó el teléfono y era él, nos juntamos, nos dijimos todo, le propuse que nos conociéramos y ahora estamos en eso, está conmigo, lo amo y como que al final como que nunca pasó esto, pero pasó. Él me contó todas sus carencias, uno siempre piensa que estuvo, pero me doy cuenta de que no, que no estaba. Me contó que tiene una anécdota muy potente, porque me veía en la tele y decía que nació de un huevo porque veía a tutu-tuto. Es chistoso, pero muy duro”, confesó.