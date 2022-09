Angélica Castro envía misterioso mensaje y responde con todo a usuaria que le escribió “mejor sola que mal acompañada”

Sin duda es el escándalo de la semana, del mes. El sitio mexicano “Primer Impacto” publicó un video en donde se ve al actor Cristián de la Fuente, besando a una mujer apasionadamente, en un restaurante. “Estas son las imágenes que dejarán a más de uno con la boca abierta. Es el actor chileno Cristián de la Fuente besando apasionadamente a esta joven ante la mirada de todos. El video fue grabado el 15 de septiembre en el restaurante ‘La Única’ en la capital mexicana y durante más de una hora el actor compartió de forma especial con su acompañante”, entre velas, dice la presentadora.

De inmediato la policía tuitera se percató que Cristián de la Fuente y Angélica Castro se dejaron de seguir en Instagram.

Pero en la cuenta de Instagram de la comunicadora se ve un video que subió el lunes, en donde aparece recreando un audio: “venga, le digo una cosa mi amor, si usted no me va a dar paz, tampoco no me la quite”.

En el encabezado Castro escribió: ”Quién no ha estado alguna vez en esta situación ?? Que importante rodearte de las personas correctas!”.

Pero revisando los comentarios, la actriz María José Prieto le escribió que le encantó el post, mientras que Angélica le responde “Dime que no?”.

Pero más abajo, una seguidora desde Brasil le escribe: “Exactamente mejor sola q mala acompañada”, a lo que Castro le responde: “totalmente!!! Una elección!”.