Paty Maldonado terminó en la clínica luego de que Pamela Díaz le diera un particular medicamento

Durante la transmisión del último programa de “Las Indomables”, Paty Maldonado habló sobre un trágico momento que vivió gracias a una de sus amigas más cercana, Pamela Díaz, puesto que por su culpa terminó en un centro de salud.

“Me mandó a la clínica. Estaba en el canal y me dice: ¿'oye estay muy hinchada, porque no te tomas una pastilla de las que tomo yo cuando hago gimnasia, para eliminar grasa?’”, recordó.

“Me chanto la pastilla… A los 5 minutos me tuvieron que sacar del canal porque el corazón se me arrancó, lo tuve que ir a buscar a Plaza de Armas… Se me salían los ojos”, contó la “Maldo”.

Posteriormente, ambas se encontraban en la clínica y la expanelista de Mega le reclamó con todo a la “Fiera”. “Llegué a la clínica y yo era una cosa espantosa. Yo le gritaba: ‘Asesina, desgraciada, asesina’”, sostuvo.

Finalmente, Patricia Maldonado comentó que aprendió su lección, esto luego de que este inconveniente no pasara a mayores.