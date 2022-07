“Qué se puede esperar de una we...”: Steffi Méndez hace “pebre” a Camila Recabarren

Steffi Méndez habló de Camila Recabarren

La hija de DJ Méndez, Steffi Méndez, no se guardó nada al referirse a la polémica funa que envuelve a la ex chica reality Camila Recabarren, quien fue acusada de abandonar un departamento y no pagar el arriendo a una mujer chilena en Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, donde hizo un live junto a su hermano Leo Méndez Jr, Steffi no se guardó nada con respecto a la ex Miss Chile.

“¿Qué se puede esperar de una we… que se ha mandado otros cagazos anteriores en televisión? Una mujer que no tiene filtro, no tiene pelos en la lengua. Con eso hay hartas consecuencias po we... mira al final ella misma se disparó en el pie y se revela tal cual como ella es, sabiendo que se encuentra en un país como Chile… le encanta el webeo a esta mujer”, expresó Steffi Méndez. — Steffi Méndez

“¿Por qué tanta mala onda con ella?”, leyó la joven sobre un comentario de una usuaria. “Yo no tengo ninguna mala onda, solo digo lo que opino y eso no es ser mala onda, eso es ser sincera… hizo el perrito muerto con el arriendo. 3,2,1 ¡Corre!” , detalló entre risas.

“Dijo la arrendataria que solo se drogaba y no tenía para nada a su hija”, leyó sobre otro comentario. “Ahí yo no me voy a meter a opinar”, agregó generando diversas y múltiples reacciones de sus seguidores.

Aquí te dejamos el momento exacto