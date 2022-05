Patricia Maldonado critica a estelares de talentos y repasa a Tonka Tomicic por su rol en Starstruck: “¿Qué tiene que ver ahí?”

Patricia Maldonado cuestionó anoche la calidad de los programas cazatalentos que se emiten por estos días en los canales de la televisión abierta nacional y puso su énfasis en la escasa preparación que varios de sus jurados tienen para calificar a los prospectos de cantantes que se presentan en ellos.

Fue en el marco de una entrevista que dio este miércoles en un live de Instagram de Raquel Argandoña que la mediática aseguró que los programas actuales de señales como Mega, Chilevisión, Canal 13 y TVN, no han dado el ancho, ya que no presentan ninguna novedad a los espectadores.

Las críticas de Maldonado a Tonka Tomicic y otros jurados

“Lo encuentro súper creativo. Un canal hace concurso de cocina y el otro canal lo hace. Uno hace programa de talentos, sólo talento. Son fórmulas que ya las hemos visto millones de veces”, reflexionó la exfigura de Mega, quien no tuvo problemas en explicar que sus críticas a los jurados de dichos programas los hace desde la vereda de su experticia en materia musical, ya que buena parte de su carrera en la década de los setenta, ochenta y noventa las hizo como cantante.

“(Cuando critico a un jurado) que tiene menos ritmo que una gotera, que tiene una zanahoria y un conejo en otra oreja, siento que no puede criticar al cantante. A mi juicio, eso es una inmoralidad”, afirmó la artista, quien ante la consulta de Argandoña de porqué la apuesta de Canal 13, Starstruck, ha sido un fracaso de rating y críticas de la gente, aludió a su formato y la elección de sus jurados. Especialmente la de Tonka Tomicic.

“Son programas de fórmulas repetidas, sin innovación Raquel. Con un jurado, mmm”, enfatizó Maldonado, quien se preguntó porqué se eligió a la modelo para evaluar a los participantes.

“La Tonka ¿qué tiene que ver ahí? Es lo mismo que en otro canal, tienen a otros. ¿Dónde hay un músico ahí? ¡No hay un músico!”, se quejó.

Los cuestionamientos de Argandoña no sólo los volcó hacia la figura de Canal 13, sino que los amplió a otros programas y jurados, como el caso de la mexicana Yuri en The Voice.

Según la mediática, la azteca se ha caracterizado por sobreactuar en sus intervenciones como coach del espacio de CHV, dando como ejemplo la ocasión en que se emocionó tras la presentación de un concursante.

“En esa oportunidad era algo que me provocaba vergüenza ajena. ¿Estás en un culto? ¿Qué te pasa? ¿Qué tomaste? No. Yo no entiendo que un jurado agradezca por ir a participar. No entiendo”, acusó.

Otro programa que no se salvó de sus críticas fue Talento Rojo de TVN.

“Voy a decir algo súper pesado. El casting que hizo la producción ha sido el más malo que he conocido en mi vida. Yo creo que dijeron: ‘Vamos a buscar los más malos para este programa’. Todo malo a mi juicio. Les guste o no les guste”, cerró.