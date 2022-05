“No logro entender”: Priscilla Vargas responde a rumores sobre supuesto “arrepentimiento” de dejar Mega

Priscilla Vargas respondió a los rumores sobre su posible “arrepentimiento” de dejar Mega para llegar a Canal 13 a animar Aquí Somos Todos, como se planteó en Zona de Estrellas.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista subió una historia en donde abordó dicho tema.

“Cuando me cambié a Canal 13 asumí un desafío, como implica todo cambio de trabajo, y siento que el desafío que asumí valió la pena”, partió diciendo Vargas.

En ese sentido, afirmó que “he crecido personal y profesionalmente, estoy siendo yo mismo, lo paso bien, planteamos temas que nadie habla en televisión y escuchamos a los televidentes. Nos hacemos cargo de los casos y los orientamos, los acompañamos y los ayudamos cuando es necesario”.

“Y por eso quiero aclarar que no estoy arrepentida para nada de haber realizado este cambio. A mí me cambió la vida y me encanta hacer este nuevo formato televisivo”, aseguró la periodista.

Por último, manifestó que “lo único que no logro entender es cómo un grupo de personas, a quienes no conozco, ‘suponen’ que no estoy contenta, sin haber hablado nunca conmigo”.

“Estoy muy feliz y realizada con lo que hago en ‘Aquí Somos Todos’”, concluyó Vargas.

