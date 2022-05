“El show debe continuar”: Vannia Aguilar responde a conflicto en “The Voice”

A días de que se filtrara la polémica pelea en el jurado del programa “The Voice”, entre Yuri y Cami por la sensual presentación de Vannia Aguilar, la participante salió a dar a conocer su punto de vista al respecto.

Si bien, ella fue contactada por Publimetro, no quiso referirse al tema, debido a la cláusula del contrato que le impide hablar con la prensa hasta después de un mes de haber salido de pantalla. Situación que aún no sucede, puesto que debe salir al aire la batalla que tuvo con la venezolana Yalimar, competencia que causó la mediática polémica.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, Vannia habló por primera vez de lo sucedido.

“Estoy muy agradecida”

“Hola queridas amigas y amigos, en vista y considerando que diversos medios de comunicación de Santiago han publicado lo que ocurrió en la última grabación del programa The Voice, de Chilevisión, donde estoy concursando, es mi deber referirme al tema: Como ustedes me conocen, soy una cantante de Puerto Montt, que desde el año 2008 estoy forjando mi carrera a pulso y con mucho sacrificio. Ahora se me dio la oportunidad de competir en The Voice Chile y estoy concentrada en poder hacerlo de la mejor manera”.

“Lamentablemente, lo que ocurrió el viernes pasado en la grabación se filtró a los medios, y hoy es noticia. En lo personal estoy muy agradecida de la oportunidad que me da Chilevisión para visibilizar mi carrera artística. Y si bien no comparto la opinión de algunos jurado, obviamente respeto su opinión y su trayectoria artística”.

“Seguramente ustedes me preguntaran cómo me siento ahora, la verdad un poco apenada por lo que sucedió, sobre todo porque ese día estaba presente mi hijo de 6 años, que hacía muchas preguntas, y eso es lo que más me abruma. Pero bueno, como se dice en el medio artístico, el show debe continuar. Por lo mismo, desde mi tierra Puerto Montt y junto a mi querida familia, estoy dando vuelta la página para continuar haciendo música, y entregando mi espectáculo a mi querido público. Las y los quiero, gracias por apoyarme siempre, sentenció.