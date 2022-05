Benjamín Vicuña sale al paso de las críticas de China Suárez por su rol de padre

Eugenia “La China” Suárez se defendió de las críticas que ha recibido estos últimos días en varios programas de espectáculo argentinos al ser reveladas unas fotografías en las cuales se confirmó que dejó solos a sus hijos para compartir una noche con el cantante Rusherking en un hotel de Buenos Aires.

La actriz, expareja de Benjamín Vicuña, utilizó su cuenta de Twitter para reclamar por el mal trato recibido por parte de los medios de farándula de su país y por los cuestionamientos que le hicieron por su rol de madre de sus hijos.

Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’)”, afirmó la actriz, quien en su tuit insistió en que nunca deja de lado su labor de madre.

“Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más”, reclamó.

La publicación de Eugenia "La China" Suárez. Fuente: Twitter.

¿Y qué dijo Benja Vicuña?

“No hablo. No voy a hablar de ella ni de su momento, me parece que no corresponde”, dijo el actor nacional.

“Las cosas que debemos hablar, tenemos una forma y listo. No puedo salir a comentar cosas que no me corresponden. No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque su forma, pero no hablo más. Se acabó, creo que ella es una mujer adulta”, precisó Vicuña.