Antonella Ríos critica a Yuri tras pelea con Cami: “No se acuerda de su pasado ni tampoco es capaz de respetar otras visiones”

Sin duda fue el escándalo de la semana. La pelea entre Yuri y Camila Gallardo en “The Voice” se tomó las primeras páginas de la farándula y las repercusiones siguen, a pesar de que ya son tan amigas como siempre.

Todo partió cuando le tocó el turno a una participante que lucía un llamativo atuendo, que no fue para nada del gusto de la cantante Yuri, quien la recriminó por mostrarse “muy sexy”.

Los testigos contaron que “había una participante, no ligera de ropa, pero onda sexy, muy sexy. Entonces Yuri le dice que no era necesario caer en ese tipo de juegos, porque ella tiene que mostrar su talento, y su talento es la voz, más allá de su físico y cuerpo. No andar mostrando más de la cuenta”.

Y ante la interpelación de la intérprete de “Maldita primavera”, Cami Gallardo habría entrado en cólera y apretó el botón de pánico, yéndose con todo contra la mexicana, lo que desató una pelea generacional totalmente fuera de tono.

Por ese motivo, la joven cantante nacional, exfinalista del mismo programa (segundo lugar), estuvo cerca de una hora encerrada en el camarín y no había quien la hiciera volver a la calma.

Antonella Ríos defiende a Cami

En “Me Late”, la actriz Antonella Ríos defendió a la cantante nacional. “Ambas son de dos generaciones muy diferentes, donde hay una lucha por la igualdad de las mujeres y la libertad de expresión, y Yuri está metida en el tema religioso, por lo que debe ser un poco más majadera en algunos momentos”, dijo.