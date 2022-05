Suegro de chilena secuestrada en Perú niega todo: “Se quiere llevar a mi nieta”

Viera Rivera, chilena de 42 años, fue rescatada la semana pasada del departamento en el que vivía en Chiclayo, Perú, junto a su hija, marido y suegro.

La mujer ha sostenido que estuvo 3 años secuestrada en ese inmueble, que incluso le llevaban la comida al dormitorio, donde estaba la mayor parte del día.

En ese contexto y gracias a la denuncia que hizo una vecina, es que la policía llegó al lugar y sacó a la débil mujer junto a su pequeña.

El suegro de la chilena, Julio Armas, prestó declaración ante la Fiscalía, negando los hechos y acusando a Viera de querer llevarse a su nieta.

En conversación con Meganoticias, indicó que “ella nos está bardeando (provocar o pelear) porque se quiere llevar a mi nieta, no por conducto regular”.

El hombre le entregó al medio, documentos y un extenso álbum de fotografías que “probarían” que la mujer estaba encerrada “bajo su voluntad”, además de dos denuncias por maltrato que ella habría desestimado.

Viera Rivera

La declaración de Viera

La chilena precisó en su declaración a la Fiscalía que “he permanecido privada de mi libertad desde diciembre de 2018 hasta el 11 de mayo de 2022, donde me rescataron junto a mi hija. Por fin puedo contar mi verdad sobre mi privación de libertad”.

En la carpeta que dio a conocer CHV, la chilena precisó que “me tenían encerrada junto a mi hija de 3 años, con candados puestos sobre una reja que cubría la puerta. No podía salir a ninguna parte, me tenían vigilada y la comida me la dejaban en la pieza”.

“Mi suegro me decía ‘muerta de hambre, poca cosa, tarada, inservible, retardada mental’ y muchas palabras soeces. Nunca le respondí a mi suegro y esposo, porque tenía miedo a que me agredieran. Dos veces me habían agredido físicamente”, aseguró la mujer.

“Quiero regresar a mi país, por favor, solicito a las autoridades que me ayuden a regresar. No quiero estar en Perú, tengo miedo que vuelvan a secuestrarme con mi hija”, pidió Viera.