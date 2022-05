Naya Fácil se compró al contado departamento en Santiago centro: “24 años y tengo 3 propiedades a mi nombre”

Naya Fácil va con todo. Porque no hace mucho contábamos sobre su nueva casa y ahora, publicó que se compró un departamento en el centro de Santiago.

Feliz y muy emocionada subió stories en Instagram, donde se ve entrando al departamento y celebrando con su hermana.

[ La difícil infancia de Naya Fácil: pobreza y un padre abusador ]

“Supongo que será para inversión” dijo la influencer, ya que ella ya vive su casa propia.

“24 años y tengo 3 propiedades a mi nombre, me falta el autito que ya viene en camino”, publicó Fácil, explicando también que el inmueble lo pagó al contado.

Naya Facil storie

Además, reveló que “hace años yo estaba sentada en el campo y dije un día voy a tener un departamento en Santiago centro y voy a decir lo logré”.

También envió un mensaje a sus seguidores: “el peor error en la vida es compararse”, haciendo referencia de sus logros a los 24 años y que muchos de sus fans dicen que ellos mayores que ella no tienen nada.

Una infancia difícil

En entrevista con Pousta, Naya reveló pasajes complicados de su infancia y adolescencia. “Hubo mucha violencia y maltrato. Me pegaban mucho. Me hice pipí en la cama hasta los 15 años, nunca supe por qué, y por eso me pegaban con el cinturón hasta dejarme tiritando de dolor. Esas son cosas que a veces quisiera olvidar”.

También describe recuerdos de conductas inapropiadas de índole sexual de su papá. Además habló de su período como trabajadora sexual. “Lo primero que hice fue para redes sociales, y a los 14 conocí el dinero, comencé a agarrarle cariño a eso. Yo no perdí la virginidad por amor, como uno lo ve en las películas”, dijo al medio.

Durante años, la identidad tras la cuenta de Naya Fácil se mantuvo en misterio. La influencer dice que la mayoría de sus seguidores eran hombres y que cuando llegó a vivir a Santiago, tenía 250 mil seguidores.

Hasta que se viralizaron los videos con contenido sexual que ella vendía. “La gente no sabe la historia que hay detrás de esto, pero con esa plata ayudé a mi mamá a pagar el arriendo. Si no lo hacíamos nos quedábamos en la calle. Era nuestra única salida”, dijo.