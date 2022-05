Mónica Godoy y Nicolás Saavedra agradecen con sentidos mensajes el apoyo de sus fans tras confirmar su separación

Los actores Mónica Godoy y Nicolás Saavedra realizaron sentidas publicaciones en sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores luego de anunciar la semana pasada su separación.

“Al ver notas de prensa y saber lo que se ha comentado, hemos decidido aclarar y confirmar el rumor entendiendo la curiosidad e interés de muchos. Después de un largo proceso y de común acuerdo, hace algunos meses decidimos poner fin a nuestra historia como pareja”, informó la pareja en sus redes sociales, decisión que fue ampliamente comentada por sus fanáticos.

Y precisamente, ante la gran cantidad de mensajes que la pareja recibió en los últimos días, en cada una de sus cuentas de Instagram, fue que ambos decidió relatar en la red social lo que ha sido su proceso ante el término de su relación sentimental.

La reacción de Mónica Godoy y Nicolás Saavedra

“Gracias por tanto mensaje de apoyo y cariño. Son lo más (emoji de corazón negro). Gracias a tod@s los que escriben contándome sus experiencias, mandando fuerzas y buenos deseos”, publicó este domingo Godoy en un post que acompañó con una fotografía suya, en la que se muestra pensativa.

“Me emociona saber que en este espacio /comunidad de Instagram hay tanta y tan buena energía. Muchas gracias querid@s”, reconoció la actriz, cuyo sentir contó con el respaldo no sólo de sus seguidores, sino que también encontró el apoyo de las actrices María José Prieto, Catalina Olcay, María José Necochea y Maite Pascal.

En la misma línea, Saavedra optó por subir a las historias de su Instagram una serie de imágenes de un atardecer en la playa, junto a sus sentimientos respecto de la separación.

“Gracias por todos sus mensajes y cariño. Un gran abrazo a todos los que están pasando por momentos desafiantes”, publicó el actor en la plataforma social, quien también dejó como testimonio de su estado anímico una reflexión que el presentador español Pablo Moros, conductor de “El Hormiguero”, realizó hace un tiempo en su programa y que se viralizó en redes sociales.

Nicolás Saavedra usó sus redes sociales para hablar de su separación de Mónica Godoy. Fuente: Instagram.

“Ya que estamos aquí y que no sabemos porqué ni para qué, lo más inteligente que se puede hacer en la vida, da su fragilidad, Es tomarse todo menos en serio, abandonar la necesidad de tener que impresionar, de tener que impresionar a los demás, no huir de nada, sobre todo de ti mismo, y disfrutar de la experiencia de la vida, incluso en las desgracias. No hay día, sea el que sea, que no merezca ser vivido”.