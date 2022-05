Habla chilena secuestrada por su marido en Perú: “No podía salir a ninguna parte, me tenían vigilada y la comida me la dejaban en la pieza”

La chilena Viera Rivera fue rescatada la semana pasada desde la casa en donde vivía con su marido y suegro en Perú, luego de una denuncia realizada por una vecina.

La policía allanó el departamento de Julio Juan Armas Alcalde y su hijo Giorgio Stefano Armas Gabrieli. Allí encontraron encerrada en una habitación a Rivera y a su hija de 2 años de edad.

La mujer explicó a la policía que: “Conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten”.

Sin embargo, su marido, ha negado de forma sistemática que la haya tenido secuestrada.

La declaración de Viera

La chilena precisó en su declaración a la Fiscalía que “he permanecido privada de mi libertad desde diciembre de 2018 hasta el 11 de mayo de 2022, donde me rescataron junto a mi hija. Por fin puedo contar mi verdad sobre mi privación de libertad”.

En la carpeta que dio a conocer CHV, la chilena precisó que “me tenían encerrada junto a mi hija de 3 años, con candados puestos sobre una reja que cubría la puerta. No podía salir a ninguna parte, me tenían vigilada y la comida me la dejaban en la pieza”.

“ Mi suegro me decía ‘muerta de hambre, poca cosa, tarada, inservible, retardada mental’ y muchas palabras soeces. Nunca le respondí a mi suegro y esposo, porque tenía miedo a que me agredieran. Dos veces me habían agredido físicamente”, aseguró la mujer.

“Quiero regresar a mi país, por favor, solicito a las autoridades que me ayuden a regresar. No quiero estar en Perú, tengo miedo que vuelvan a secuestrarme con mi hija”, pidió Viera.