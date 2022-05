Raquel Argandoña amenazó a Eliseo Salazar de revelar nexo con la dictadura

Raquel Argandoña tuvo su minuto de furia y se descargó con todo contra su expareja, el piloto de carrera Eliseo Salazar.

La panelista de “Zona de Estrellas” participó del programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, ocasión donde desenfundó varios episodios de su mediática vida, siendo uno de ellos el que protagonizó el piloto de carreras de automovilismo.

Todo partió cuando Jean Phillip Crettón le preguntó a los invitados si alguno de ellos había vivido algún trágica episodio con armas. Roberto Cox y Fernando Solabarrieta se pusieron de pie y contaron sus tensas experiencias, a lo que se sumó Argandoña.

“Lo mío es más bien personal y lo voy a contar porque Eliseo Salazar me desmintió en un programa de este canal, “La Divina Comida”. Y esto es de hace años cuando nosotros éramos casados”, partió contando, notablemente seria. Molestia que fue aumentando mientras avanzaba en su fuerte relato.

“Vivíamos en la casa Lila, él me engañó con una promotora, yo me doy cuenta que él estaba en el hotel Sheraton con la promotora y, vuelvo yo a la casa, y le armo la maleta (para echarlo)”, dijo, explicando que cometió un solo error. Puesto que antes de dejarlo patitas en la calle, lo llamó por teléfono para contarle que un taxi iba en dirección al domicilio a buscar toda su ropa y sacarla de la casa.

Raquel llama al Sheraton y pide hablar con Eliseo, quien estaba con la mujer en la piscina del hotel. “Así que me estás engañando con la promotora, te quiero decir que el taxi va en este momento con tu ropa a la casa de la promotora, vivía en Plaza Egaña (Ñuñoa)”, agregó.

La madre de Kel relata que cuelga el teléfono, llama al taxi, pero Eliseo llega antes que el vehículo a la casa donde vivían en San Damián, comuna de Las Condes. Producto de ello, se encierra en la pieza y no lo deja entrar, lo que da inicio a un violento amedrentamiento de parte del deportista.

“Él saca una pistola, que era una pistola metralleta (enfatiza), pero dispara al aire justo cuando llega el taxista. Obviamente, estaba escuchando los balazos y le digo llame a los carabineros”. Llegan los efectivos de la 17 Comisaría de Las Tranqueras los llevan detenidos en dos furgones, pero los dejan libres por ser personajes conocidos.

¿Una persona vinculada a la dictadura?

“Pero por qué cuento esto”, dice ya con la molestia a flor de piel. “Porque él me desmintió. Yo solamente te quiero decir Eliseo una cosa: si tu me vuelves a desmentir yo voy a decir quién te regaló esa pistola metralleta. El nombre o el seudónimo empieza con M y apellido es con C y murió y ha sido bien, bien comentada la persona. Así que me vuelves a desmentir y yo voy a decir quién te regaló esa arma”, sentenció.

¿Una persona vinculada a la dictadura?, preguntó Crettón. Absolutamente sí, remató Argandoña.