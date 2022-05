“Me siento exitoso”: Expareja de Mon Laferte contó porqué volvió a participar en programa de talentos a sus 41 años

Sorpresa causó esta semana la aparición del cantante Roberto Olea en el programa The Voice, de CHV, quien a sus 41 años volvió a participar de un programa de talentos, tal como hace casi dos décadas lo hizo en Rojo, donde además fue conocido por su pololeo con Mon Laferte.

En entrevista con lun.com el intérprete profundizó en los motivos que lo llevaron a probar nuevamente suerte en un espacio para incipientes artistas, en el que espera sepultar definitivamente la sombra de su mediática relación amorosa con la megaestrella nacional.

“Es una lata para mí, porque es una situación añeja que pasó hace 15 años”, señala Olea, quien confirma que hace ya muchos años no tiene contacto con la artista.

“Hace años que no (se comunica con Mon Laferte), pero enemigos no somos”, insiste, dejando en claro que tal distanciamiento no tiene que ver con algún conflicto entre ambos. “No hay ningún problema ni drama entre nosotros”, asegura.

El nuevo desafío de Olea en The Voice

Su más reciente aparición en televisión fue en 2019, en el programa Rock Up de UCV y TV+, y de ahí en adelante se ha dedicado a realizar presentaciones estables en el bar Doble Stand Up del barrio Italia. También probó suerte creando un pub virtual, conocido como La Resistencia.

“Tenía mucho miedo por la respuesta de la gente, pero a los que no me conocían les gustó mi trabajo a primera vista. Ayer (miércoles) no paraba de sonarme el teléfono: seguidores nuevos, solicitudes de amistad en Facebook. Me dormí a las 3 de la mañana”, cuenta Olea, quien hizo el casting en el estelar de CHV luego que una amiga mandara un video suyo a la producción del programa.

“Me postuló una amiga que mandó un video mío, un cover de Audioslave. Es un sueño ganar, pero lo práctico es que la gente vea los videos de mis presentaciones. Mi objetivo es que más gente me siga y compre mi música original”, insiste, al paso que justifica su decisión de aventurarse nuevamente en espacios de talentos a sus 41 años en los deseos de seguir poniéndose desafíos.

“Me siento exitoso, pero cuando uno deja de ponerse retos, la carrera se acaba. Y estos programas son las posibilidades que ofrece Chile. No hay industria ni plataformas. Pretender sonar en la radio o convertirse en figura acá es utópico”, finalizó.