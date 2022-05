El tierno saludo de Máximo por el cumpleaños de Cecilia Bolocco: “Te admiro con toda mi vida”

El hijo de la ex Miss Universo, Máximo Bolocco, sorprendió en redes sociales tras compartir un tierno saludo celebrando el cumpleaños de su mamá, Cecilia Bolocco.

En la publicación, Máximo compartió una serie de fotos del recuerdo de ambos, con emotivas palabras en el cumpleaños 57 de su mamá.

“Hoy día es el cumpleaños de una persona que admiro con toda mi vida, mi mamá. Siempre pensando en el otro, apoyando, ayudando, creando, alegrando, haciendo del mundo un mejor lugar sin nada en recompensa”, comenzó escribiendo el joven de 18 años.

“Ha pasado por muuuucho, pero ha sabido salir adelante y convertirse en la mejor persona que conozco, te adoro mamá. Todo lo que soy y tengo te lo debo a ti. Feliz cumpleaños mamá mía @ceciliabolocco”, agregó.

El post, en un poco más de una hora, suma más de 26 mil likes y cerca de 1.600 comentarios de cariño y saludos para Cecilia Bolocco.

Ante el afectuoso saludo, la Miss Chile respondió compartiendo la emoción que sintió por las palabras de Máximo.

“Awwwwwww hijito mio!!!!! Me tienes llorando de emoción!!!! Tu has sido quien le puso alas a mi corazón, le dio sentido a mi vida y la ha llenado de amor!!!! Amor que me brota a borbotones y alegría por tenerte!!! Te amo!!!”, escribió Cecilia Bolocco.