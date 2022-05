“Le pregunté y sonrió”: La mirada cómplice de Julián Elfenbein tras ser consultado por Mane Swett

El periodista Andrés Caniulef dio a conocer una cercana conversación que tuvo con el animador Julián Elfelbein, respecto a los rumores de romance que tendría el rostro de Chilevisión con la actriz Mane Swett, con quien se vio muy acaramelado en un restaurante de La Dehesa.

Según reveló el panelista de “Me late”, aprovechó su participación en el programa “Pasapalabra” para conocer de primera fuente si es verdad que ambos se están dando nuevas oportunidades en el amor y están dejando fluir la buena onda que surgió desde que trabajaron juntos en el programa “¿Quién es la máscara?”.

“La semana pasada cuando me tocó ir a Pasapalabra le pregunté a Julián. Obviamente no podía dejar pasar la oportunidad. Le pregunté por Mane Swett y me hizo casi un pasapalabra”, bromeó.

[ Supernova celebrará 20 años de trayectoria en Blondie ]

Acto seguido, reveló la cómplice respuesta que le entregó Julián. Si bien, sus palabras habían sido de negación, a través de una comunicación no verbal su cuerpo dijo otra cosa.

“Me miró, sonrió, pero esa mirada de cuanto tú dices a este hombre le pasan cosas, este hombre está enamorado. Ese brillo en los ojos que uno incluso llega a envidiar”, detalló el periodista de espectáculos.

Tras ello, reveló las palabras que dijo Elfenbein.

“Me dice que no, que está todo bien… Entiendo que ella ni él quieren hablar del tema y la relación…. uno podría decir que están pinchando”, aclaró Andrés Caniulef.

Al calor de las brasas

Días atrás se dio a conocer la periodista Cecilia Gutiérrez contó la copucha que la pareja fue vista de lo más tierna en un exclusivo restaurante del sector oriente, sumergidos al calor de las brasas.

[ “Acaramelados”: Mane Swett y Julián Elfenbein tuvieron cariñosa junta en restaurante de La Dehesa ]

“Me preguntaban mucho por el tema de Julián y Mane Swett y les dije que no sabía. Le bajé el perfil porque no tenía ninguna certeza de que efectivamente fuera así. Pero me contaron, una persona que los vio muy de cerca, que anoche Julián con Mane estaban acaramelados en un restaurante de La Dehesa. Eso vendría a confirmar el romance entre ellos dos”, reveló la compañera de Raquel Argandoña en “Zona de Estrellas”.