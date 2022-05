Cata Pulido confesó que fue infiel y lo justificó diciendo que su relación “estaba irremediablemente rota”

Cata Pulido se tomó un tiempo del programa “Las Indomables” para hablar sobre un episodio de su vida amorosa, en donde confesó haber sido infiel a una de sus parejas, y junto a su compañera Paty Maldonado reflexionaron sobre lo sucedido.

La actriz recordó esta anécdota mientras se encontraban hablando sobre relaciones de pareja, en donde quiso contar esta experiencia.

“Me pasó una vez, me pasó porque mi relación estaba irremediablemente rota”, empezó justificando.

Posteriormente, continuó el relato: “Paramos en Pucón porque nos íbamos por los bosques a Argentina, arrendamos unas cabañas y en la cabaña de al lado había un gallo con el que nos vimos y fue… quedó la cagá, esa cosa de que te ves y tu dices ‘ah concha…’”.

“Nos hicimos amigos, su familia y mi familia, no se qué. Yo estaba comprometida, estaba emparejada pero el papá de este muchacho me pasó el número de él… Tirábamos fuego y yo no me podía sacar de la cabeza, lo veía en todos lados, me tenía mal, hasta que me tuve que sacar las ganas”, añadió.

Como era de esperarse, Cata Pulido tomó la decisión de romper con su pareja de ese momento y estar soltera. “Me separé, después no duró mucho tiempo y después viví mi soltería a concho”, concluyó en el programa de YouTube.