¿Se casa? Julio César Rodríguez lanza sorprendente confesión en live con Latife y Pamela Díaz

Julio César Rodríguez protagonizó un live en Instagram la noche del martes junto a Pamela Díaz y Latife.

En la conversación, “La Fiera” recordó que Kenita Larraín afirmó cuando estuvo invitada en Pero Con Respeto que existía una gran posibilidad que él se casara durante el 2023.

Tras esto, Latife leyó las cartas al animador de Contigo en la mañana y Pero Con Respeto, afirmando que “a Julio no lo veo con ganas de casarse ni nada eso, yo lo veo que el es feliz estando junto a una persona en la energía del amor, ¿para qué casarse? Si la energía del amor lo dice todo”.

El periodista sonrió al escuchar las palabras de la tarotista, confirmando que se siente “yo estoy muy bien con esa energía”.

“Quiero darle gracias a Dios por LEIAH y NOAH jamás pensé que recibiría tan gran bendición en mi vida”, escribió el bailarín.👇https://t.co/VTKu7oO4lf — Publimetro (@PublimetroChile) May 18, 2022

Sin embargo, sorprendió al lanzar una confesión: “Estoy muy bien. En una de esas tiro anillo en 2023″.

Y los dichos de Julio César coincidieron con Latife. “Vamos a ver si es verdad. ¡Ahí salió la carta del matrimonio!”, exclamó.

En ese sentido, manifestó que la suma de los dígitos de 2023 suma 7, lo cual tendría que ver con “la revelación de amor y del matrimonio”.

Pamela Díaz y el matrimonio

Después Julio César preguntó sobre “La Fiera”, indicando la tarotista que la animadora no se iba a casar.

Eso sí, remarcó que viene “un amor maravilloso para ella”.

“Hoy está en amor, pero viene una época muy hermosa de armonía, paz, y tranquilidad”, remarcó.

“Hoy está bien con Jean-Philippe, está en un crecimiento, en un compartir, ellos dos con sus familias. Están con cartas hermosas”.

“Yo siempre lo he dicho, y se los he dicho a ellos también: ellos son almas gemelas, pero tienen que resolver temas. Si ellos resuelven los temas en esta vida, no van a lograr seguir juntos”, concluyó Latife.

Revisa el live de Julio César Rodríguez con Pamela Díaz y Latife