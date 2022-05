“Han sido momentos difíciles”: Monserrat Álvarez y el machismo en TV

La animadora del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Monserrat Álvarez reflexionó sobre los casos de machismo que ha debido enfrentar durante su trabajo durante su carrera profesional y explicó la forma que tiene para hacer frente a las desafortunadas conductas masculinas que aún se resisten a desaparecer.

La periodista conversó con el medio de espectáculos TiempoX, donde revivieron los episodios más incómodos que tuvo que enfrentar en vivo, señalando que lo más importante es “tratar de tener la mente fría y poder exponer el punto que uno cree”.

Uno de ellos fue cuando el diputado Johannes Kaiser intentó ningunearla señalando que no tenía sarcasmo, cuando en entrevista con el matinal, el político explicaba las razones de oponerse al voto femenino.

¿Por qué cuestiona el derecho a voto de las mujeres si usted está diciendo de alguna manera que hay que defenderlas?”, preguntó Monserrat, recibiendo como respuesta “Si usted no es capaz de defender el sarcasmo le regalo un detector”, generando un tenso momento televisivo.

Ante este suceso, la periodista comentó que “cuando a veces la rabia te nubla, no logras decir las cosas con claridad. Entonces, yo creo que ese es el trabajo que una tiene que hacer. Yo no soy muy rabiosa, entonces, en ese minuto como que mantengo la calma, dentro de lo que se puede. La rabia por sí sola no sirve para nada”, señaló al medio online.

“Te encuentro guapa”

Otro de los momentos funables que salieron a colación fue cuando el comunicador Gonzalo de la Carrera, le lanzó un piropo en medio de una entrevista sobre el cuatro retiro de las AFP, en la cual ya no encontraba respuestas. “Todavía te encuentro guapa”, le dijo. Monserrat le corrigió una información falsa que este entregó sobre José Antonio Kast en “Contigo en la mañana”, pero fue ignorada por el desubicado galán.

A pesar de estas incómodas situaciones, el rostro de CHV prefiere ver el vaso medio lleno y sacar algo bueno de estas experiencias.

“Creo que ha sido bueno hablar de esos temas. Ha sido bueno, de alguna manera, mostrarnos, rebelarnos como somos, con nuestros problemas y virtudes en el tema del machismo, del mansplaining. Han sido momentos difíciles, pero ha sido bueno, porque desnuda una realidad y todos quedamos viéndola. Creo que son cosas buenas que pasen”, sentenció la animadora y rostro ancla de “Contigo en la mañana”.