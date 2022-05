“La inocencia la perdí”: El furioso chat de Paz Bascuñán a grupo de “Soltera otra vez”

“No quiero formar grupo con alguien que me ha dañado de esta manera”, esta frase fue parte de un furioso mensaje que la actriz Paz Bascuñán le envió a su excompañeras de la teleserie “Soltera otra vez”, debido al mediático juicio contra el cineasta Nicolás López, que salpicó a varias de ellas.

El reclamo lo hizo en el grupo de Whatsapp que tenían las actrices desde el año 2012, pero que tuvo su gran quiebre seis años después.

“Me golpeó que la Lucy instalara a Miguel (su marido) como alguien que hacía de tapadera”, se leía en el extenso chat que Bascuñán escribió, antes de salirse de canal de comunicación que compartía con Josefina Montané y Lucy Cominetti, entre otras, según dio cuenta el diario La Tercera.

El enojo, se produjo luego de comentarios que habría realizado Lucy Cominetti contra el marido de Paz, Miguel Asensio, por “defender y tapar” a Nicolás López de las acusaciones de abusos sexuales contra actrices y modelos.

Según reveló el medio, fue el 30 de junio de 2018 cuando Bascuñán se salió del grupo de WhatsApp del equipo de “Soltera otra vez”, rompiendo relaciones con las compañeras que trabajó durante tres temporadas en el área de Ficción de Canal 13.

El mensaje

“En mi vida he intentado que mi discurso privado sea lo más parecido a mi discurso público. Veo en la coherencia un valor. Me golpeó que la Lucy instalara a Miguel (Asensio) como alguien que hacía de tapadera. Ambas sabemos que no se lo merece. No le mando un directo porque la inocencia la perdí y no quisiera que nadie me saque de contexto. No quiero formar grupo con alguien que me ha dañado de esta manera”, fue parte de lo que escribió Bascuñán, en defensa de su marido, amigo y socio de Nicolás López, sentenciado por dos delitos de abusos sexuales.