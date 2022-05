“Están separados”: Confirman quiebre entre Mónica Godoy y Nicolás Saavedra

Tras 22 años de relación, los actores Mónica Godoy y Nicolás Saavedra habrían puesto fin a su linda historia de amor, que los consolidó como la pareja más estable de la televisión chilena.

Los rumores daban indicios de un posible quiebre. Supuestos que la periodista Cecilia Gutiérrez salió a confirmar tras las reiteradas consultas de sus seguidoras en el live que realiza en Instagram.

“Me han preguntado mucho también por el Nico y la Mónica Godoy, por la actriz y por su marido el Nicolás Saavedra… Me han preguntado mucho si están separados, si están juntos. Yo les he contado que ella estaba en España buscando oportunidades laborales… efectivamente ellos están separados, pero tienen super buena relación”, explicó la panelista de espectáculos.

La actriz dijo que no podía compartir con “alguien que me ha dañado de esta manera”. 👇https://t.co/pqwZ1S1Jxo — Publimetro (@PublimetroChile) May 16, 2022

“Incluso subieron unas historias juntos hace como tres semanas y ella puso como ‘almuerzo en familia’ porque estaban ellos y sus hijas. Pero sí, ellos están separados”, afirmó.

“De hecho, me decían que ella estuvo hace poco, la semana pasada en una fiesta, estaba sola. Ahí comentó que estaba separada, que ya no estaba con él. Así que para toda la gente que me pregunta, ellos están separados”, aseguró.

“Nadie tiene el éxito asegurado”

Fue el año 2000 cuando se enamoraron en medio de las grabaciones de teleseries de TVN, “Santo Ladrón”. Tras unos años de idas y venidas, separaciones y reencuentros decidieron concretar su amor con una ceremonia de bodas el año 2012.

Consultada en una entrevista de LUN, Mónica Godoy contó cuáles fueron las fórmulas para llevar una relación duradera y explicó que no existían claves, pero lo importante es darse los espacios.

“No tengo claves ni fórmulas, no es que uno siga un manual. Tampoco es que yo sea alguien para dar tips o lecciones, porque nadie tiene la verdad de nada, ni nadie sabe hasta cuándo duran las relaciones. Hay que partir por eso: nadie tiene el éxito asegurado, ni comprado el amor del otro para siempre. Creo que es importante la libertad que uno se da en una relación; para mí es importante y siento que para Nico también. Es bueno y sano tener espacios propios. Eso a nosotros nos nutre”, señaló años atrás.