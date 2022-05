Pamela Díaz y José Miguel Viñuela se las dieron de bilingües y tuvieron fluida conversación en inglés

Este jueves, Pamela Díaz y José Miguel Viñuela volvieron al salón de clases, pero esta vez para tomar algunas lecciones de inglés, cambiando un poco los escenarios en donde usualmente comparte esta dupla cómica.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la “Fiera” compartió un divertido registro con sus seguidores, en donde podemos ver como la pareja toma atención a su profesor e intenta hablar en otro idioma.

“Estamos en clases de inglés con el José”, comenzó a decir Pamela en el video.

Mientras que Viñuela estaba atento a sus clases diciendo una frase: “Maybe I am going to do it (Tal vez vaya a hacerlo). Qué me decís”, comentó entre risas.

“Very good, and yo”, comentó, claramente equivocándose al final.

El exrostro de Mega sugirió: “Can you do an exercise with Pamela? (¿puedo hacer un ejercicio con Pamela? Yo te pregunto. What are you going to do at this evening? (¿Qué vas a hacer esta tarde?)”.

Al no entender muy bien el objetivo de su amigo, la comunicadora respondió “my friend drinks… Sorry teacher (mi amigo bebe… Disculpe profesor)”.