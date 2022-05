Daniella Chávez en picada contra Mariela Sotomayor: “Me trata de envidiosa (...) La saco a dar una vuelta en Lamborghini o yate?”

La conejita Playboy Daniella Chávez, las emplumó con todo en su cuenta de Twitter en contra de la panelista de “Zona de Estrellas”, Mariela Sotomayor.

Precisó que “recién me muestran un video de ayer donde la Señora Mariela Sotomayor! En #melatetv me trata de envidiosa jajajajaj que le tengo envidia de los chilenos que viven en Miami jajajaja yo vivo en cuba ?”.

[ Daniella Chávez le ofreció $5 millones a mujer que dice tener foto de Kast besando en el cuello a la Playboy ]

“Envidia de qué? La saco a dar una vuelta ya Lamborghini o yate?”, terminó su tuit.

“Pero mejor no la saco a dar una vuelta a la señora que se cree superior jajaja envidia yo ? Jajajajaja que ridícula!”, lanzó luego en otro comentario.

Pero mejor no la saco a dar una vuelta a la señora que se cree superior jajaja envidia yo ? Jajajajaja que ridícula! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) May 11, 2022

“Poco más dice que le tengo envida a ella @marieloca28, una mujer que cree pertenece a un lugar y no es así! Una mujer que cree ser experta en algo y no lo es, una mujer que discrimina, una mujer que no se informa y que le va mal en todo! envidia me dijo jajaja, vivo en Miami”, luego reflexionó”, dijo Chávez.

Una semana en la noticia

Una mujer a través de Twitter aseguró que tiene una foto comprometedora del otrora candidato presidencial, José Antonio Kast, junto a la modelo.

“Tengo una foto de Kast abrazando por atrás a Daniela Chávez... pero abrazándola de manera especial, dándole un beso en el cuello en un presunto camarín. La tengo bien guardada para cagar a Kast en su mejor momento”, escribió la usuaria, en un registro que rescató La Cuarta.

Y nada se demoró en contestar la popular en Onlyfans: “Le ofrecí 5 millones por subir la foto, no quiere! Dijo que estaba feliz con las 6 lucas! Pero en fin, es típico de su sector buscar hacer daño para hacerse notar, no hay más recurso! También me gustaría ver la supuesta foto jjajaja no existe! Pobreeee”.