Daniella Chávez le ofreció $5 millones a mujer que dice tener foto de Kast besando en el cuello a la Playboy

La conejita Playboy Daniella Chávez, siempre dio a conocer su preferencia política y hasta hoy lo hace. Incluso, participó del cierre de la campaña de José Antonio Kast.

Y bueno, una mujer a través de Twitter aseguró que tiene una foto comprometedora del otrora candidato presidencial junto a la modelo.

“Tengo una foto de Kast abrazando por atrás a Daniela Chávez... pero abrazándola de manera especial, dándole un beso en el cuello en un presunto camarín. La tengo bien guardada para cagar a Kast en su mejor momento”, escribió la usuaria, en un registro que rescató La Cuarta.

Y nada se demoró en contestar la popular en Onlyfans: “Le ofrecí 5 millones por subir la foto, no quiere! Dijo que estaba feliz con las 6 lucas! Pero en fin, es típico de su sector buscar hacer daño para hacerse notar, no hay más recurso! También me gustaría ver la supuesta foto jjajaja no existe! Pobreeee”.

La promesa que no pudo cumplir

“Si gana mi candidato mi Onlyfans lo dejaré Gratis el contenido una semana”. Esa es la promesa que hizo Daniella Chávez a través de su cuenta de Twitter, si es que ganaba Kast.

“Yo nunca hablo de política, lo que digo en mi twitter es simplemente: sentido común! Querer, Libertad, seguridad, que se cumplan los derechos de todos, que todos tengan el mismo respeto! Y si eso te hace sentido y buscas lo mismo, tenemos una sola opción! Piensa en tus hijos”, precisó en su momento la modelo.