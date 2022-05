Antonella Ríos impactó a sus seguidores con radical cambio de look: “Nada puede fallar”

Un gran número de elogiosos comentarios recibió en sus redes sociales la actriz Antonella Ríos, quien esta semana sorprendió a sus fieles fans con un radical cambio de look.

La panelista de “Me Late Prime”, una asidua usuaria de Instagram, donde comparte variadas fotografías y promociona sus otras plataformas sociales, publicó este martes un clip donde dejó en evidencia su nueva imagen en la que dejó de lado su tradicional melena negra por una larga cabellera con extensiones de un intenso color cobrizo.

El nuevo look de Antonella Ríos

“Cuando mi Nati querida se pone manos a la obra, nada puede fallar. Talentosa y creativa. Gracias a todas las chicas de @extensionesrapunzzel. Ahora soy colorina, buena suerte”, escribió la actriz en su red social.

Su nueva imagen la replicó en otras dos publicaciones, las cuales, al igual que la primera que viralizó en Instagram, recibieron una gran cantidad de elogios.

La mayoría de ellos, de mujeres y otras figuras mediáticas, como Thati Lira, Yamna Lobos, Mónica Godoy, Teresita Reyes y Francisca Undurraga, quienes aseguraron que la actriz se veía “bella” con “ese color”.

“Me encanta”, “soñá”, “el más lindo de todos”, “se te ve increíble ese color” o “que linda”, fueron parte de los innumerables elogios que recibió Antonella, quien de todos modos, y como era de suponer, no dejó a todos conformes. Especialmente a los “viudos” de su intensa cabellera negra.

“En vivo te queda mucho más lindo el cabello más natural. Vuelve al cabello que tenías”, “te prefiero morena”, “noooo amiga, eso te hace ver mayor y bien chulita” o “no me gusto su Look, Antonelita. Lo que pasa que ese color es cálido y no le va a su rostro, facciones. Ese colorín a algunas personas le viene. No es feo el color pero no le viene. A ti te quedan bien los tonos negros, mate. Ese no, bella”.