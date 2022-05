“Estamos aburridísimos de la Tonka”: Vecina se manda flor de pelambre contra Tomicic

Si de copuchar se trata, una vecina del exclusivo edificio donde vive Tonka Tomicic se lleva todos los premios. Esto, luego que la mujer de alta alcurnia se fuera de lenguas contra la animadora, de quien aseguró que “están aburridísimos”.

El pelambre de barrio fino se lo contó a la periodista Cecilia Gutiérrez, luego de toparse por casualidad con ella al interior de un mall del sector oriente de Santiago y no aguantara las ganas de desahogarse.

“Tengo que contarte algo. no me aguanto, tengo que contarte algo”, le dijo la mujer a la panelista de “Zona de Estrellas”, quien reveló el cahuín residencial en su live de Instagram, “Miss Bombastic”.

“Lo que pasa es que yo vivo en el mismo edificio de la Tonka”, partió copuchando la señora que, según Gutiérrez, “era bien pituca”.

El problema, reveló, es que “todos los vecinos estamos aburridísimos, porque ella, en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes. Resulta que nos tapó la vista, la ventana a todos los vecinos. Nosotros no vemos nada, ella quedó super cubierta”, reclamó.

Tras esto, la vecina afectada contó que “hicimos denuncia y todo, pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella... no pudimos ganarle y ella sigue con sus árboles gigantes”, indicó, señalando que también están molestos con los gatos que tiene el rostro de Canal 13 y que ni siquiera se atreven a acercarse a la casa de ella porque le tienen miedo a su marido Parived.

“Nosotros no nos acercamos a su casa porque su marido es como brujo, no nos acercamos a ese hombre”, dijo, confidenciando que le tenían “miedo”.

Además, reveló que los residentes están molestos con su actitud, la cual comparó con la de Fernando González, quien también vive en el exclusivo sector de subida Santa Teresa, en la comuna de Lo Barnechea,

“Él es un amor, un siete, pero Tonka, nada y pasa con el polerón como camuflada”.

Tonka Tomicic aún no ha revelado cuáles son sus nuevos proyectos tras el fin de 'Bienvenidos'. Instagram @tonkatomicicpetric

“Tuve que llamar a los guardias”

La mujer también contó que un día confundió a Tonka con un delincuente y tuvo que llamar a seguridad, asustada con su sospechosa presencia.

“Yo la otra vez tuve que llamar a los guardias, porque vi a una persona que andaba con un polerón así oscuro paseándose y pensé que era un ladrón y era la Tonka”, contó la periodista con carcajadas, explicando que la actual jurado de “Starstruck” tenía el gorro de un polerón cubriendo su cabeza.