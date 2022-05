Gala Caldirola se confesó sobre su maternidad: “Mentiría si dijera que ha sido fácil criar a mi hija”

Se acerca el día de las madres y por esta razón, Gala Caldirola se dio el tiempo de reflexionar sobre esta etapa en su vida, que según sus dichos no ha sido nada fácil.

En una entrevista a FMDOS, la exchica reality contó cómo ha sido la crianza de su hija de 4 años, Luz Elif, junto al jugador de “La Roja”, Mauricio Isla.

Recordemos que la modelo estaba viviendo en Turquía cuando llegó su retoña al mundo, porque lo que solamente tenía a su expareja cerca para enfrentar este momento.

“La verdad es que mentiría si dijera que ha sido fácil criar a mi hija lejos de mi familia, pues uno siempre necesita de la mamá y del papá para pedir consejos y sentirte apoyada”, confesó.

En la misma línea, agregó que “por suerte tengo amigos que se han convertido en mi familia elegida y me apoyo mucho con ellos, también con la familia del papá (Mauricio Isla) y con las personas que me ayudan en el día a día”.

Posteriormente, aclaró que “no es fácil, pero por suerte siento que lo he logrado, que lo estoy logrando, y que mi hija no tiene ningún tipo de carencia familiar. Creo que de momento lo estoy haciendo lo mejor que puedo”.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que Gala comentó que la experiencia es compleja y que “lo más difícil yo creo que es aprender a postergarte a ti mismo. Porque en el fondo cuando tienes un hijo, dejas de ser tú la prioridad y tu vida pasa a estar a manos de tu hijo”, explicó.

Consejos de Gala

Al final de la entrevista, la modelo dio algunas recomendaciones a las madres primerizas, esto dada su experiencia estos últimos años.

“El consejo que le daría a una madre primeriza es que se prepare para vivir la experiencia más maravillosa del mundo. Porque si es cierto que es muy dedicado ser madre, muy esforzado, muy sacrificado… es tan bonito y tan linda la sensación de ser mamá, de ver crecer a tu hijo”.

Finalmente, la española comentó que “en el fondo el consejo que yo le daría a una mamá, primero aprovecha de dormir mucho antes que nazca el bebé, segundo aprovecha de salir todo lo que puedas de carrete porque después no vas a poder. Y tercero, prepárate para vivir los mejores años de tu vida”, concluyó.