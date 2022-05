Neilas Katinas para en seco a Yasmín Valdés: “Ella se cree que sabe cantar, que sabe bailar y por desgracia no lo sabe”

Esta semana Yasmín Valdés hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram, donde se refirió a sus pasos por “El Retador” y “Aquí se Baila”.

“Ya me cansé de las críticas despiadadas y poco humanas de jurados incompetentes y cero preparados para opinar de baile y canto”, escribió.

“Creo que estar en esta situación de ‘CONCURSO’ donde debo ser evaluada por ‘PERSONAJES TELEVISIVOS️’ que ya están obsoletos, no es sano para ningún artista, a éstas alturas de la vida lo único que quiero es poder trabajar en escenarios nobles y donde se me respete ,por último por trayectoria…tengo claro que no le puedo gustar a todo el mundo!”, expresó.

Y ahora el bailarín y jurado de “Aquí se Baila”, Neilas Katinas le contestó, pero en “Me Late”.

“Primero para estar en unos escenarios nobles, tienes que ser un artista noble, que la señorita Valdés no lo es. Ella se cree que sabe cantar, que sabe bailar y por desgracia no lo sabe”, dijo el bailarín.

“Yo creo que lo único que quiere es fama, fama y más fama. Y cuando uno no consigue lo que quiere, empieza a atacar a otros”, puntualizó.

“No me importa mucho, pero me da mucha pena que exista la gente así, que está tirando mierda a otros y dice que somos incompetentes y ella es la mejor”, precisó.