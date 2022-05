“Ya me cansé de las críticas despiadadas”: el furioso descargo de Yasmín Valdés

Un potente desahogo realizó en su cuenta de Instagram Yasmín Valdés, en donde se refirió a sus pasos por El Retador y Aquí se Baila.

En ese sentido, hace unos días la actriz recibió una demoledora crítica por parte de Marcelo Polino en el programa de Mega, en donde el jurado incluso fue interrumpido por Myriam Hernández.

Valdés apareció en la categoría de imitación con Like a Virgin de Madonna. “Para mi fue el show de la desafinación”, señaló el argentino tras la presentación de la actriz.

“Muy bien logrado el look, estás muy bien, era como para verte en la tele sin volumen. Sin volumen estabas divina. Muy desafinado”, agregó Polino.

“Pero Marcelo, cómo le dices eso”, afirmó Hernández, quien también es jurado en El Retador. “Nunca para decir que le vas a bajar el volumen”, expresó la intérprete, tras lo cual tuvo un cruce con el trasandino.

El descargo de Yasmín Valdés

Tras lo ocurrido en el espacio de Mega, la actriz se desahogó en redes sociales, en donde además recordó su paso por Aquí se Baila, el programa de Canal 13.

En la publicación, en donde subió una imagen de su presentación como Madonna, Valdés señaló que “ya me cansé de las críticas despiadadas y poco humanas de jurados incompetentes y cero preparados para opinar de baile y canto”.

“Creo que estar en esta situación de ‘CONCURSO’ donde debo ser evaluada por ‘PERSONAJES TELEVISIVOS️' que ya están obsoletos, no es sano para ningún artista, a éstas alturas de la vida lo único que quiero es poder trabajar en escenarios nobles y donde se me respete ,por último por trayectoria…tengo claro que no le puedo gustar a todo el mundo!”, expresó.

Tras esto, afirmó que “acepto criticas pero constructivas… los tiempos han cambiado!!! Actualícense. Creo que ya es momento de que ‘PERSONAJES’ como éstos cambien o no aparezcan más en ninguna parte, que se acabe la tiranía y los abusos televisivos….”.

“Que me traten de ‘ESTA MUJER’ despectivamente y lo peor es lo que me dijeron y ustedes no vieron porque lo editaron! O sea, los cuidaron a ustedes ,no a mi. Querer trabajar no da derecho a éstos tratos vejatorios”, acusó.

“Espero que me apoyen y los que no ,se queden calladitos y respeten mi sentir en MI insta! Es una sensación muy triste pasar por un escenario y quedar mal”, agregó.

Por último, Yasmín Valdés señaló “Que se den por aludidos, @marcelopolino , Neilas ( lo tengo bloqueado porque me reto por interno) @la.frangh por defender lo indefendible”.

