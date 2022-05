“Me tiene bien hasta las hue…”: Jean Philippe Cretton por la exposición mediática de su relación con Pamela Díaz

Jean Philippe Cretton fue el invitado en el último capítulo de Pero Con Respeto.

En el programa de CHV conducido por Julio César Rodríguez, se refirió a su relación con Pamela Díaz.

“Estoy molesto contigo, te voy a decir la verdad. Y también con Pamela, estoy molesto con los dos. Tú sabes que con ella compartimos trabajo, y resulta que soy el último en enterarme de todo. Soy el último en enterarme, si tengo que ser el primero en enterarme de todo, soy amigo de los dos, los quiero, les escribo, me siento despechado, me siento dolido...”, partió bromeando el animador de PCR y Contigo en la Mañana.

Tras esto, Rodríguez le consultó cómo ha sido en lo personal tener una pareja tan mediática. “Ha sido más fuerte de lo que yo pensaba”, indicó Cretton.

“Si bien es cierto el sentimiento uno no lo intectualiza tanto. Uno se enamora no más, se deja llevar. Y últimamente me ha resultado, no lo voy a disfrazar de ningún francés, me tiene bien hasta las hue... la verdad, me tiene bien mosqueado, porque las relaciones de pareja, o las relaciones humanas en general, son bien complejas por lo menos para mi, me resulta complejo establecer relaciones humanas, es difícil, no se me da de una manera fácil”, detalló.

“Soy más solitario, entonces cuando establezco relaciones humanas las cuido mucho, y las trato de mantener como en una cúpula en donde lo íntimo se pueda manejar”, expresó.

Tras esto, Julio César le preguntó si lo logró en sus relaciones pasadas. “Siempre, si tú te fijai en mi carrera, que suma 15 añitos ya, nunca estuve (...) Esta es la primera vez que me ha tocado verme enfrentado a la prensa rosa, más farándula, me ha resultado bien complejo de manejar, bien invasivo, que todos opinen y que opinen con una libertad”, manifestó Cretton.

“¿Qué importa? Esa es la sensación que me da. Me ha resultado difícil de manejar para serte honesto”, concluyó