Coté López responde a comentario mala onda por apoteósico cumpleaños de su hijo

“Bienvenidos a Jesuland”, se leía en la entrada del espectacular mini parque de diversiones que montó la familia Jiménez-López, para celebrar el cumpleaños número seis de su hijo Jesús.

El evento contó con juegos electrónicos, carritos de comida y stand de tiro al blanco, para que disfrutaran todos los niños invitados e incluso los más grandecitos.

La tarde fue solo de alegría y así lo quiso compartir María José López en su cuenta de Instagram @cotelopezm.

“Dueño de nuestra felicidad “el príncipe de la casa” lo amo de una manera indescriptible desesperada, loca. ES MI VIDA. SON mi vida. Mi familia ❤️ feliz cumpleaños mi goLdo”, escribió la influencer, compartiendo el gran momento con sus seguidoras, junto con varios registros de fotos y videos, recibiendo cientos de mensajes de cariño.

“Hermoso, genial.. Me imagino la Carita de tu Jesús... 😍Felicidades y muchas bendiciones... Eres una mamá genial.... #todopornuestroshijos ❤️❤️❤️” nachaenvelocidad

“❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”nachogutierrezcastillo

“Amo los eventos así para los niños 😍bellos se merecen todo y más a mi no me importa que la gente me diga exagerada jajajja amo amo amo ❤️” karlasaii

“No necesito presumir nada”

Sin embargo, la mala onda también se hizo presente, aunque no fue motivo para aguar el mega cumpleaños.

“ajajajaja que ilusa, no creo que sea feliz pateando solo tarros, si le hicieron ese cumpleaños es porque es ostentoso como sus padres”, fue una de las críticas que recibió, donde también la acusaron de presumida.

Ante, esto, la rubia emprendedora escribió una historia para responder a los heaters.

“Mi gente en el post que publiqué leí un par de comentarios que dicen para qué presumir tanto. Mi gente si subo esas cosas son porque hay gente que le entretiene verlo (...) No necesito presumir nada. Para mí lo único que tiene valor real es mi familia...de lo contrario qué subo a las redes’ Se supone que uno sube su día a día o no?, sentenció.