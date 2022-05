Amaya Forch defiende con uñas y dientes a Pin Montané tras dichos de Loreto Aravena: “No la toquen”

Este fin de semana las declaraciones que dio Loreto Aravena en el marco del juicio contra Nicolás López dieron vuelta en todas las redes sociales.

La actriz se refirió a su par, Josefina Montané (Pin): “Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita”.

Pero los dichos que sacaron ronchas fueron los siguientes: “La conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa” .

Amaya Forch la defiende

Es por esto que la también actriz Amaya Forch, aprovechó su cuenta de Instagram para defender a Pin.

Página 7 recogió estas declaraciones: “Estuve junto a la Pin Montané en el programa The Covers y puedo requetecontra asegurar que es una actriz/cantante con un tremendo talento, dedicación y esfuerzo”.

“Ver cómo el prejuicio ante la belleza sigue existiendo”, agregó la actriz.

“A la @pin_montane no la toquen. No solo es talentosa, trabajadora, dedicada, creativa y bella. También es una mujer valiente”, terminó.