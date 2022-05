Marcela Vacarezza confesó su opción para el 4 de septiembre: “Me inclino por el rechazo”

Marcela Vacarezza siempre ha llamado la atención de la prensa por sus dichos sin censura, los cuales han causado diversas reacciones en redes sociales, y esta ocasión no es diferente. La expanelista de televisión opinó respecto a las próximas votaciones de la convención constitucional.

A través de su cuenta de Twitter, la psicóloga decidió compartir su preferencia política para el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, en donde la ciudadanía debe aprobar o rechazar la nueva constitución.

“Lo más importante es que la nueva constitución este escrita y leerla para luego votar informado”, expresó en su tweet.

Sin embargo, aún no está convencida del nuevo escrito. “Si bien hoy me inclino por el rechazo, la mejor campaña para este, es la no campaña por parte de partidos políticos, marchas, manifestaciones”, concluyó.