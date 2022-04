Helhue Sukni confesó que se quiere realizar cirugía estética: “Me tengo que operar la cara”

Helhue Sukni ya no es una abogada común, es una influencer que es bastante reconocida por la farándula chilena. Por esta razón, habló con un medio sobre sus relaciones amorosas y los cambios que quiere realizar en su vida.

Mediante una conversación con Tiempo X, la profesional confesó que durante este último tiempo no le ha ido bien en sus relaciones sentimentales. “Me ha ido como la callam… en el amor, siempre. No se puede tener todo en la vida”.

“Yo también tengo mal ojo, lo pongo donde no corresponde, pero ya filo no más, ¿Qué voy a hacer?”, comentó haciendo un mea culpa.

Sin embargo, no pierde las esperanzas de encontrar el amor. “Yo me quiero casar de nuevo, y lo haré de blanco, como a mí me gusta. Me encanta la fiesta y el anillo”, aclaro, para luego agregar que “me gustaría tener continuidad, porque no la he tenido”.

Recordemos que la última relación que tuvo Helhue fue con alguien de su mismo rubro, un juez, con quien terminó hace un par de meses.

A partir de este fallido romance, la abogada comentó: “Desapareció desde mi cumpleaños. Igual hablamos, pero desapareció de estar conmigo físicamente. Nunca se enamoró de mí, yo sé que él me quiere mucho, pero no está enamorado de mí y nunca lo logré enamorar. Uno no puedo obligarlo”.

Cirugías estéticas y el cigarro

Helhue no solamente se confesó con respecto a su corazón, sino que también sobre los cambios físicos que quiere realizar en un tiempo más.

“Me tengo que operar la cara... Me voy a sacar estas pelotas que tengo acá y me va a sacar el cuello”, comentó para luego recalcar que el médico le dijo:“Te voy a dejar en 40 años”.

“Así que todos ustedes me van a ver de 40 años”, enfatizó.

No obstante, uno de los requisitos para someterse a estos procedimientos es dejar el cigarro, acción que realiza reiteradamente en su vida cotidiana.

A raíz de esto, Helhue aclaró que bajará “la cuota” de nicotina, pero que “no voy a dejar de fumar, que se olvide... La vida es tan especial, porque yo puedo a lo mejor fumar hasta los 80 años y no me puede pasar nada, o me puede dar cáncer mañana”, concluyó.