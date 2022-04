Iván Cabrera y ninguneo de Gala Caldirola a su fracasado pololeo: “Me dieron un poco de lata sus comentarios”

Iván Cabrera respondió finalmente al arrepentimiento que declaró sentir la española Gala Caldirola respecto del breve pololeo que ambos mantuvieron y que se terminó en medio de las polémicas declaraciones de una expareja del bailarín.

Fue en un streaming con Pamela Díaz que la hispana afirmó haber cometido un “error” al iniciar una relación amorosa con Cabrera, con quien coincidió en el programa “El discípulo del chef”.

“La última relación que tuve, si se puede llamar relación. Un amigo con derecho, un pequeño error (...) después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal. Elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco”, fue parte del mea culpa que hizo Caldirola, y que provocó la respuesta del ninguneado rostro televisivo.

La respuesta de Iván Cabrera

“Los comentarios que ella hizo en esta entrevista me dieron un poquito de lata”, reconoció Cabrera en entrevista con “Me Late Prime”.

En dicho espacio, el también exparticipante de “Aquí se baila” se mostró dolido porque la relación con Gala, si bien fue corta, resultó significativa para él.

“No lata porque sintiera eso específicamente, sino que por cómo yo también fui en la relación, una persona que cuando quiere, quiere, una persona entregada, una persona que dio lo mejor en todo momento”, aseguró.

Con todo, explicó que tras los hechos que se derivaron de la falsa acusación por abusos sexuales que hizo en su contra su ex, Antonella Marecco, se reunió con la española para aclarar el tema.

“Tuvimos la oportunidad de conversarlo y quedar claros y en buena onda (...) nos ofrecimos disculpas cada uno por su lado y eso es lo importante”, agregó.

“Obviamente la entrevista que le dio a Pamela Díaz fue dos semanas después de lo ocurrido y ella obviamente me dijo que por estar asustada y con miedo, había dicho lo que dijo. Por ende, ya al día de hoy que han pasado meses de lo ocurrido, tener ya buena onda con ella y ningún tipo de problemas es lo que me importa y me interesa. Ella y yo sabemos cómo son las cosas. Lo que piensa la gente y lo que hable la prensa es lo que menos me importa”, cerró.