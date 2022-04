Helhue Sukni tiene esperanza en el amor: “Yo me quiero casar de nuevo, y lo haré de blanco”

La abogada Helhue Sukni se confesó respecto al amor en entrevista con Tiempo X, donde reveló qué pasó con su última pareja y que espera para el futuro.

“Me ha ido como la callampa en el amor, siempre. No se puede tener todo en la vida. Yo también tengo mal ojo, lo pongo donde no corresponde, pero ya filo no más, ¿Qué voy a hacer?”, dijo.

“ Yo me quiero casar de nuevo, y lo haré de blanco, como a mí me gusta . Me encanta la fiesta y el anillo”, sostuvo pensando en el futuro.

Helhue Skuni en Pecados Digitales

Su última relación

“Me gustaría tener continuidad, porque no la he tenido”, dijo Helhue respecto a su última pareja, quien era un juez.

“Desapareció desde mi cumpleaños. Igual hablamos, pero desapareció de estar conmigo físicamente. Nunca se enamoró de mí, yo sé que él me quiere mucho, pero no está enamorado de mí y nunca lo logré enamorar. Uno no puedo obligarlo”, precisó.

“No puedes obligarlo, porque uno no es psicópata, aunque soy obsesiva”, dijo.