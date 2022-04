“He sido muy feliz en este matinal”: María Luisa Godoy anuncia su salida de Buenos Días a Todos

María Luisa Godoy sorprendió este viernes al anunciar su salida del Buenos Días a Todos.

Tras seis años en la conducción del matinal de TVN, la comunicadora dio a conocer esta jornada la noticia.

“Estoy contenta, estoy con sentimientos encontrados, tomando decisiones importantes para mi vida y sobre todo para mi familia”, señaló en el programa de la señal estatal.

♥ ¡Muchas gracias por todo!: María Luisa Godoy se despide del "Buenos Días a Todos"



Más detalles ⬇ https://t.co/DXZm30iNv6 — Buenos Días a Todos (@BuenosDiasTVN) April 29, 2022

En ese sentido, relató que “tomamos una decisión familiarmente, hoy día me vengo a despedir del Buenos Días a Todos. Me vengo a despedir con muchísimo amor, con muchísimo amor a todos ustedes que me aguantaron seis años en el matinal”.

“Sólo tengo palabras de mucho agradecimiento”, remarcó la animadora.

Consultada por Karen Doggenweiler sobre por qué decidió dar dicho paso, Godoy indicó que “este es un embarazo distinto, es un embarazo que necesita más reposo, que necesita otro ritmo de vida”.

“He sido muy feliz en este matinal, agradezco tanto, fue un crecimiento profesional enorme, me queda mucho todavía por crecer”, afirmó la conductora.